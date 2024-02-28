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Приднестровье обратилась к России за помощью
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 18:02

Приднестровье обратилась к России за помощью

Сьезд депутатов всех уровней непризнанной республики Приднестровье обратился сегодня к России с просьбой о помощи в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

"Речь идет об обращении с просьбой оказать дипломатическую поддержку Приднестровью. Мы говорим, что Россия — это ответственный гарант в урегулировании приднестровского конфликта. Мы рассчитываем на то, что Россия будет учитывать факт проживания в Приднестровье более 220 тыс. граждан РФ. Конечно, все эти граждане, люди надеются и рассчитывают, что Россия продолжит активное свое участие в процессе урегулирования для того, чтобы не допустить срыва переговорного процесса",- сказал господин Игнатьев.

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