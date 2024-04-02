Совет Безопасности ООН соберется сегодня, 2 марта на заседание в 22.00 по мск по требованию России. Поводом стала ракетная атака на здание посольства Ирана в Дамаске, Сирия. В результате взрыва здание полностью разрушено. В нём находились сотрудники, в том числе дипломаты. Известно о 11-ти погибших. Новость об этом сообщил Дмитрий Полянский, первый зампостпреда России при ООН.





