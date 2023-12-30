Отмена ограничений в РФ и увеличение переработки нефтепродукции поднимет экспорт дизельного топлива из России на новую высоту, считают авторы издания Bloomberg. Ожидается, что только в январе уровень вырастет до 3,39 млн тонн - это будет второй планкой за последний три года.
Такое повышение соответствует увеличившейся скорости работы нефтеперерабатывающих заводов. Например, показатели первых 20 дней декабря составили 5,57 млн баррелей в сутки переработки сырой нефти. Для сравнения, это на 60 тысяч баррелей больше, чем в ноябре 2023 года.
В январе погрузка топлива в портах на Черном и Балтийском море должна составить 3,39 млн тонн, увеличив декабрьский объем на 18%.
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