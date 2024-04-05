Ученые обнаружили фундаментальный биологический механизм, который может привести к созданию новых методов лечения неврологических заболеваний, таких как спинальная мышечная атрофия (СМА) и аутизм, а также различных видов рака.

Команда доктора Юнчао К. Ма выяснила, что химическая модификация РНК (называемая метилированием РНК) регулирует функцию митохондрий. Митохондрии наиболее известны как источник энергии в клетке. Однако, по словам доктора Ма, митохондрии делают гораздо больше. Они также действуют как центр сигнализации, который регулирует широкие биологические процессы внутри клетки. Ранее лаборатория доктора Ма связывала дисфункцию митохондрий с развитием СМА и аутизма, в то время как другие лаборатории указывали на ее участие в патогенезе рака.

"Наше открытие устанавливает критическую связь между метилированием РНК, митохондриями и заболеваниями, связанными с дисфункцией митохондрий, что означает, что теперь у нас есть потенциал для разработки новых методов лечения множества различных расстройств", — сказал доктор Ма, являющийся старшим автором исследования.

Лаборатория доктора Ма выяснила, что метилирование РНК регулирует функцию митохондрий, контролируя производство ключевых ферментов, которые являются компонентами митохондрий. Они продемонстрировали на модели нейрональных стволовых клеток и на модели мышей, что потеря метилирования РНК значительно изменяет функцию митохондрий в стволовых клетках и нейронах.

"Мы очень рады этому открытию и перспективе инновационных методов лечения, которые могут включать разработку модификаторов метилирования РНК для исправления дефекта митохондрий", — сказал доктор Ма. "Мы также чувствуем, что вносим значительный вклад в изучение метилирования РНК. В этой области происходит экспоненциальный рост, и мы надеемся, что наши текущие исследования по метилированию РНК в нервной системе принесут новые знания о развитии мозга и неврологических расстройствах."