Стало известно, при каких симптомах следует как можно скорее пойти к проктологу

Проктолог Павел Плетнер предупреждает о необходимости обращения к специалисту при появлении определенных симптомов, которые могут указывать не только на геморрой, но и на рак прямой кишки.

Хотя кровотечение из прямой кишки требует немедленного вмешательства проктолога, другие дискомфортные признаки, такие как боль, рези, зуд, образование "шишек" и нарушение кожного покрова в области ануса, также требуют внимания.

Необходимо также обращать внимание на качество стула и наличие выделений из прямой кишки, таких как кровь, слизь или гной. Плетнер подчеркивает, что эти признаки могут быть связаны с различными состояниями, и только врач может правильно диагностировать причину. Он предупреждает, что неправильная самодиагностика и самолечение могут привести к опасным последствиям, включая упущение рака. Поэтому регулярные консультации у проктолога могут спасти жизнь, даже если симптомы кажутся минорными, сообщает Газета.Ру.