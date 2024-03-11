Врачи выделили состояния, при которых может присутствовать постоянное чувство лихорадки

Некоторые патологии могут вызывать постоянное ощущение простуды или лихорадки, включая анемию, гипотиреоз, проблемы с кровеносными сосудами и диабет.
Симптомы таких состояний включают ощущение холода, усталость, аритмию, истончение волос, сухую кожу, изменения в менструальном цикле, запор, увеличение веса, а также нарушения свертываемости крови и атеросклероз.
Важно обратиться к врачу при постоянном ощущении холода, особенно если оно сохраняется в теплом окружении или после длительного нахождения внутри помещения, сообщает МедикФорум.
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