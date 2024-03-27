Британские ученые обнаружили новую потенциальную цель для лечения болезни Альцгеймера - фермент PDE4B

Исследование ученых выявило, что снижение активности фермента PDE4B может защитить от патологии болезни Альцгеймера и улучшить качество жизни пациентов.

Используя модель мыши с болезнью Альцгеймера, ученые обнаружили, что мыши с генетически сниженной активностью PDE4B не проявляли дефицита памяти, который наблюдался у мышей с обычным уровнем активности этого фермента. Дополнительные исследования также показали, что уровень метаболизма глюкозы в мозге оставался здоровым у мышей со сниженной активностью PDE4B.

Анализ уровней экспрессии генов и белков в мозге позволил идентифицировать сниженное воспаление у мышей с генетически сниженной активностью PDE4B, что имеет значение для понимания патологии болезни Альцгеймера. В целом, результаты этого исследования предполагают, что снижение активности PDE4B может быть перспективным подходом к лечению болезни Альцгеймера. Однако, для подтверждения этого требуются дополнительные исследования, сообщает Центральная Служба Новостей.