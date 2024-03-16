Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.03.2024 : 91,87
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.03.2024 : 99,9718
Уролог Низин отмечает, что мочекаменная болезнь может протекать без симптомов
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:12

Уролог Низин отмечает, что мочекаменная болезнь может протекать без симптомов

Камни образуются из-за нарушения метаболизма и могут быть разных типов и размеров. Основные причины их появления включают нарушения метаболизма, инфекции, генетические факторы и лекарства.

Это заболевание опасно тем, что может нарушить отток мочи, что приводит к острой боли и перерастяжению почки. Однако, если камень не препятствует оттоку мочи, болезнь может протекать бессимптомно, несмотря на распространенное мнение о возможных болях от "царапания" стенки мочеточника, что является мифом.

Низин предупреждает о хронической болезни почек, которая может длительное время протекать без симптомов, но со временем проявляется в виде отеков, повышенного давления и других признаков нарушения функций почек, сообщает МедЗдрав.Инфо.

Мир

Mercedes-Benz ведет испытания человекоподобных роботов на своем заводе в Венгрии

Mercedes-Benz ведет испытания человекоподобных роботов на своем заводе в Венгрии

Роботы Apollo, разработанные компанией Apptronik, обладают параметрами, приближенными к человеческим: рост около 170 см и вес около 73 кг.

Читать полностью
Пользователи смогли увидеть прототип зарядного кейса для AirPods Pro

Пользователи смогли увидеть прототип зарядного кейса для AirPods Pro

Недавно был представлен прототип зарядного кейса для AirPods Pro со встроенным сенсорным OLED-экраном, позволяющим контролировать различные функции устройства.

Читать полностью

Общество

Эксперты выделили самые частые поломки китайских автомобилей в России зимой

Эксперты выделили самые частые поломки китайских автомобилей в России зимой

Исследование, проведённое "Авто.ру", выявило четыре основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в России в зимний период.

Читать полностью
Эксперт Ильичева подчеркивает необходимость изменения питания для предотвращения дефицита витаминов весной

Эксперт Ильичева подчеркивает необходимость изменения питания для предотвращения дефицита витаминов весной

Нутрициолог Ольга Ильичева подчеркивает важность коррекции питания для предотвращения дефицита витаминов, особенно весной, когда до 80% людей сталкиваются с этой проблемой.

Читать полностью

Новости