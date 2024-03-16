Камни образуются из-за нарушения метаболизма и могут быть разных типов и размеров. Основные причины их появления включают нарушения метаболизма, инфекции, генетические факторы и лекарства.

Это заболевание опасно тем, что может нарушить отток мочи, что приводит к острой боли и перерастяжению почки. Однако, если камень не препятствует оттоку мочи, болезнь может протекать бессимптомно, несмотря на распространенное мнение о возможных болях от "царапания" стенки мочеточника, что является мифом.

Низин предупреждает о хронической болезни почек, которая может длительное время протекать без симптомов, но со временем проявляется в виде отеков, повышенного давления и других признаков нарушения функций почек, сообщает МедЗдрав.Инфо.