Биолог Баранова разъяснила, можно ли заразиться болезнью Альцгеймера

Биолог Анча Баранова пояснила, что болезнь Альцгеймера связана с накоплением амилоидных бляшек в мозгу, а некоторые заболевания, такие как прионные болезни, имеют схожие механизмы развития.

В настоящее время риск заражения болезнью Альцгеймера через инъекции гормона роста практически отсутствует, но другие факторы, такие как хирургические вмешательства на мозге у детей, могут увеличить риск развития амилойдной ангиопатии коры головного мозга.

Баранова подчеркнула необходимость дальнейшего изучения причин и механизмов болезни Альцгеймера для своевременного выявления рисков и принятия мер предосторожности, сообщает SM.News.