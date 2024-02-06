Биолог Баранова разъяснила, можно ли заразиться болезнью Альцгеймера

Биолог Анча Баранова пояснила, что болезнь Альцгеймера связана с накоплением амилоидных бляшек в мозгу, а некоторые заболевания, такие как прионные болезни, имеют схожие механизмы развития.
В настоящее время риск заражения болезнью Альцгеймера через инъекции гормона роста практически отсутствует, но другие факторы, такие как хирургические вмешательства на мозге у детей, могут увеличить риск развития амилойдной ангиопатии коры головного мозга.
Баранова подчеркнула необходимость дальнейшего изучения причин и механизмов болезни Альцгеймера для своевременного выявления рисков и принятия мер предосторожности, сообщает SM.News.
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