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В рамках исследования в США найден простой способ избежать болезни Альцгеймера
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:55

В рамках исследования в США найден простой способ избежать болезни Альцгеймера

В рамках последнего исследования, проведенного профессором Школы геронтологии Университета Южной Калифорнии, Марой Мэтер, выявлен простой способ предотвращения болезни Альцгеймера. Путем проведения дыхательной биологической обратной связи, заключающейся в выполнении упражнения вдыхания и выдыхания в течение 20 минут дважды в день в течение четырех недель, ученые смогли снизить уровни бета-амилоидных пептидов в крови участников.

Особенно положительное воздействие оказалось связано с увеличением вариабельности сердечного ритма во время упражнений, с активацией парасимпатической нервной системы, ответственной за отдых и переваривание пищи. Профессор Мэтер подчеркнула, что регулярные сеансы дыхательной биологической обратной связи могут быть эффективным средством снижения риска развития болезни Альцгеймера.

Исследование направлено на привлечение внимания к простым и доступным методам поддержания здоровья мозга, особенно среди взрослых, и подчеркивает, что регулярные дыхательные упражнения могут сыграть ключевую роль в снижении риска нейродегенеративных заболеваний в будущем, сообщает Planet Today.

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