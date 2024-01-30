Ученые обнаружили случаи заражения болезнью Альцгеймера

Изучено несколько случаев развития болезни Альцгеймера у людей, получавших в детстве гормоны роста из мозга умерших доноров. Хотя группа является небольшой, возможно, заболевание передавалось в результате медицинских процедур.
Запрет на использование подобных гормонов был введен после обнаружения случаев болезни Крейтцфельдта-Якоба. Исследователи выявили восьмь случаев, где люди получали загрязненные гормоны роста, и семь из них сообщили о когнитивных проблемах в возрасте 40-50 лет. У троих была диагностирована болезнь Альцгеймера.
Результаты указывают на возможную связь между загрязненными инъекциями и развитием болезни, но дополнительные исследования необходимы для подтверждения этой связи и выявления группы риска, сообщает Planet Today.
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