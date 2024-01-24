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Ученые: мутация, связанная с болезнью Альцгеймера ускоряет развитие атеросклероза
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:08

Ученые: мутация, связанная с болезнью Альцгеймера ускоряет развитие атеросклероза

Исследование, проведенное испанским Национальным центром исследований сердца и сосудов, выявило влияние мутаций гена APOE на развитие болезней Альцгеймера и атеросклероза. Мутация APOE4, связанная с Альцгеймером, ускоряет развитие атеросклероза в средние годы жизни. В то время как вариация гена APOE2 снижает риск обеих болезней.

Это открытие позволяет более точно прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и принимать профилактические меры. Анализ данных, полученных в ходе мониторингового проекта PESA, подтвердил влияние генетических факторов на развитие атеросклероза. Например, носители вариации APOE4 имеют повышенный риск атеросклероза, а APOE2 снижает этот риск. Ученые предполагают, что благотворный эффект APOE2 связан с низкой концентрацией опасных форм холестерина и подавлением воспалений. Эти результаты позволяют разрабатывать более эффективные методы профилактики и лечения болезней Альцгеймера и атеросклероза, сообщает ТАСС.

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