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Открыто пять новых подтипов болезни Альцгеймера
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:32

Открыто пять новых подтипов болезни Альцгеймера

Открыто пять новых подтипов болезни Альцгеймера, что может объяснить неэффективность лекарств от деменции в клинических испытаниях, сообщает Амстердамский университет. Европейские и американские нейрофизиологи, изучив образцы спинномозговой жидкости от 400 пациентов с Альцгеймером и 200 здоровых добровольцев, выявили пять подгрупп болезни с разными биомолекулярными аномалиями.

Каждая подгруппа требует индивидуального подхода к лечению, что объясняет неудачи предыдущих препаратов. Белки, связанные с пластичностью нейронов, могут замедлять развитие болезни, в то время как чрезмерно активная иммунная система ускоряет атрофию мозга. Эти открытия подчеркивают необходимость персонализированного подхода к терапии Альцгеймера, сообщает ТАСС.

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