Научные исследования привели к разработке нового метода терапии для болезни Альцгеймера

Научные исследования, проведенные учеными Медицинского центра Университета Небраски, привели к разработке нового метода терапии для болезни Альцгеймера. Опубликованные в журнале Molecular Neurodegeneration результаты показывают, что клеточная терапия, основанная на активации иммунной системы, существенно улучшает обучение и память у мышей, страдающих деменцией.
Метод основан на использовании генетически модифицированных регуляторных Т-клеток, которые при введении в кровоток лабораторных мышей замедляют образование бляшек из бета-амилоида в мозге, а также снижают воспаление нервных тканей. Улучшение когнитивных показателей у мышей после проведения процедуры свидетельствует о потенциале этого метода для будущего использования у людей и возможной борьбы с болезнью Альцгеймера, сообщает МедиаПоток.
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