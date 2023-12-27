Ученые обнаружили возможную связь между Helicobacter pylori и риском развития болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Макгилла в Канаде обнаружили возможную связь между желудочной инфекцией Helicobacter pylori и риском развития болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia, основано на анализе здоровья более четырех миллионов людей старше 50 лет.
Результаты показали, что у людей с язвенной болезнью, вызванной Helicobacter pylori, риск Альцгеймера был повышен на 11%. Эти данные открывают перспективы для дальнейших исследований, направленных на выявление причинно-следственной связи и поиск новых методов предотвращения развития болезни Альцгеймера. Учитывая распространенность этого неврологического расстройства и отсутствие эффективных методов лечения, новые открытия призваны способствовать разработке более эффективных подходов к предупреждению этого заболевания.
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