В провинции Неукен в Аргентине палеонтологи обнаружили почти полный скелет и три неполных образца титанозавра, жившего 95 миллионов лет назад. В Китае, в городе Ганьчжоу, были найдены останки титанозавра, возрастом 90 лет, в 2021 году. Открытие включает в себя кости позвоночника, позволяя предположить, что длина тела динозавра достигала 14 метров, сообщает Общественная Служба Новостей.
США против уменьшения территории сектора Газа, сообщил Госдепартамент
Представитель Госдепа сообщил, что в ответ Израиль утверждал, что снос проводился на объектах, связанных с террористической деятельностью.
Международный суд ООН отклонил иск Украины о дискриминации в Крыму
Международный суд ООН отказал Украине в компенсациях по иску о дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.
Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии
Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.
Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина
Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.