В Аргентине и в Китае обнаружены останки динозавров

В провинции Неукен в Аргентине палеонтологи обнаружили почти полный скелет и три неполных образца титанозавра, жившего 95 миллионов лет назад. В Китае, в городе Ганьчжоу, были найдены останки титанозавра, возрастом 90 лет, в 2021 году. Открытие включает в себя кости позвоночника, позволяя предположить, что длина тела динозавра достигала 14 метров, сообщает Общественная Служба Новостей.