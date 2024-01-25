Исследователи сообщают: динозавры изначально использовали перья для дезориентации жертв

Динозавры использовали перья для дезориентации жертв, и современные насекомоядные птицы проявляют аналогичное поведение, согласно Сеульскому национальному университету. Перья и крылья, по мнению палеонтологов и экологов, могли помочь хищным динозаврам в погоне за добычей, стимулируя их активность.
Эксперименты с роботом-динозавром подтвердили, что движения крыльев и хвоста способствовали дезориентации насекомых. Открытие оперения вызвало дискуссии в научном сообществе: некоторые считают его средством обогрева, другие — средством привлечения внимания противоположного пола, сообщает ТАСС.
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