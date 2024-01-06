В Патагонии палеонтологи нашли новый вид травоядного динозавра

В Патагонии палеонтологи аргентинского совета по научным исследованиям Conicet обнаружили новый вид травоядного динозавра, получившего название Sidersaura marae. Этот четвероногий динозавр с длинной шеей и клювом жил примерно 96-93 миллиона лет назад на территории Южной Америки. Он стал самым крупным в семействе реббахизавридов, весив около 15 тонн и достигавший длины в 20 метров.
Ископаемые останки четырех экземпляров Sidersaura marae были обнаружены в Каньядон-де-лас-Кампанас в городе, находящемся в 20 километрах от Вилья-Эль-Чокон. Они принадлежат породам формации Уинкуль в Неукене и имеют возраст от 96 до 93 миллионов лет.
Семейство Rebbachisauridae обычно не отличалось крупными размерами, но Sidersaura marae выделяется среди них как самый крупный представитель. Его масса оценивается примерно в 15 тонн, а длина достигает 20 метров. Название нового вида произошло от звездчатой формы обнаруженных хвостовых костей, где "Sider" переводится с латыни как "звезда".
Первые останки Sidersaura marae были найдены в 2012 году, после чего проведены пять ежегодных раскопок. Кроме того, на месте обнаружены также останки гигантского хищника Meraxes gigas, сообщает РИА Новости.
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