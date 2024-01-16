Врачи выявили три основные ошибки в питании, которые могут провоцировать инфаркт

Среди таких ошибок особо выделяются чрезмерное употребление алкоголя, острая и жирная пища, а также стрессы и негативные эмоции, которые кардиологи называют основными факторами возникновения фибрилляции предсердий.
Фибрилляция предсердий, характеризующаяся хаотичной активностью предсердий и учащенным пульсом, становится все более распространенной проблемой среди пациентов. Врачи рекомендуют быть осторожнее с алкоголем и острой пищей, избегать переедания, особенно в поздний вечер. В случае переедания рекомендуется активно двигаться в первые три часа после еды, а не ложиться спать.
Праздничный период особенно опасен, поскольку чрезмерное употребление алкоголя может вызвать острое нарушение ритма или проводимости сердца. Пароксизмальная фибрилляция предсердий, как опасная аритмия, может возникнуть внезапно и продолжаться до 48 часов или даже до семи суток без медикаментозного вмешательства, сообщает Общественная Служба Новостей.
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