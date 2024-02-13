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Фирма беглого российского оппозиционера в Литве убыточна
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:58

Фирма беглого российского оппозиционера в Литве убыточна

Компания Digital Duck, зарегистрированная оппозиционером Леонид Волковым* в Литве как рекламное агентство, экономически невыгодна. Более 24 тыс. евро убытка она понесла в 2022 финансовом году. В том же году у неё, как выяснил RT из данных реестра Прибалтийской республики, выручка составила чуть более 7 тыс. евро, при том что в долг фирмой было взято более 65 тыс. евро.

Фирму Digital Duck Леонид Волков** основал в 2021 году. Дело в том, что открытие юрлица в Литве позволяет получить вид на жительство в этой стране.

Экс-глава штабов Алексея Навального*, по данным RT, ведёт сбор криптовалютных пожертвований на политическую деятельность. Кстати квартира, в которой официально зарегистрирован Волков по данным реестра, оценивается около 100 тыс. евро.

* Общественное движение "Штабы Навального" признано экстремистской организацией, её деятельность запрещена в России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

* Навальный Алексей Анатольевич включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов Минюста и в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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