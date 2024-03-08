Эндокринолог Фетисова рассказала о методах похудения без строгих диет

Эндокринолог Надежда Фетисова подчеркивает, что снижение калорийности рациона является первоочередной задачей, рекомендуя ограничить употребление сладко-жирных и молочных продуктов, так как они способствуют набору веса.
Фетисова подчеркивает, что глюкоза повышает инсулин, который откладывает жир, поэтому необходимо ограничивать употребление сахара. Она также советует следить за получением достаточного количества витаминов, минералов и белка. Эндокринолог призывает к подбору питания, учитывая его удобство для соблюдения в повседневной жизни, сообщает Вечерняя Москва.
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