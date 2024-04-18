Исследование, проведенное учеными из Венского университета, выявило, что высокоуглеводная диета, основанная на продуктах с низким гликемическим индексом (ГИ), способствует ускоренному окислению жиров в организме и улучшает выносливость. Эти результаты, опубликованные в журнале Sports Medicine, доступны в результате 10-недельного исследования на мужчинах, разделенных на три группы.

Первая группа следовала диете с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, вторая — употребляла углеводистые продукты с высоким ГИ, а третья — богатый углеводами рацион с низким ГИ. Все испытуемые проводили регулярные тренировки.

Исследователи отметили, что продукты с низким ГИ усваиваются медленно, тогда как с высоким — быстро. После анализа показателей выносливости, окисления жиров и других физиологических параметров, было выявлено, что у группы с низким ГИ значительно увеличилась выносливость мышц и дыхательной системы, а также улучшилось окисление жиров.

Хотя низкоуглеводное питание также стимулировало окисление жиров, оно негативно сказывалось на результативности тренировок и может иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья, так как углеводы являются важным источником энергии для организма, сообщает Газета.Ру.