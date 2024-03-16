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Ученые из Австралии: средиземноморская диета оказывает положительное влияние на риск возникновения и течение рака
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:30

Ученые из Австралии: средиземноморская диета оказывает положительное влияние на риск возникновения и течение рака

Анализ 15 предыдущих исследований позволил выявить, что диета, основанная на растительной пище, молочных продуктах, рыбе и орехах, снижает риск развития рака простаты и молочной железы на 22% и 13% соответственно.

Кроме того, употребление большого количества овощей, фруктов, орехов и зеленого чая связано с уменьшением воспаления в организме людей с раком. Этот положительный эффект объясняется антиоксидантными свойствами продуктов средиземноморской диеты, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и предотвращать повреждение клеток.

Кроме того, диета также оказывает благоприятное воздействие на симптомы хронической усталости и апатии при онкологических заболеваниях, сообщает Газета.Ру.

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