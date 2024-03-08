Врач-диетолог Ванетик раскрыла методы похудения, популярные среди советских женщин

В СССР функционировали специальные диетические столовые с меню, составленным врачами, а также Институт питания, разработавший схему питания "первое, второе и компот".

Одним из вариантов диет было исключение жареной пищи, и предпочтение отдавалось тушеной и вареной пище, с дробным питанием до шести раз в день.

Диета также включала ограничение соли, пряностей и острых закусок, с общей калорийностью не более 1800 килокалорий, и до 1200 килокалорий в случае ожирения. Подобный подход позволял женщинам терять до четырех килограммов в месяц, сохраняя здоровье, сообщает Вечерняя Москва.