Австралийские ученые: растительная диета может снизить вероятность опасного храпа

Ученые из университета Флиндерса в Австралии провели исследование, опубликованное в ERJ Open Research, которое показало, что растительная диета может значительно снизить вероятность развития опасного храпа и обструктивного апноэ во сне. Обильное употребление растительных продуктов, таких как овощи, фрукты, бобовые, злаки и зерновые, связано с уменьшением вероятности апноэ во сне на 19%.

Храп с остановками дыхания во сне является распространенным заболеванием, при этом осложненный храп может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая удушье и кислородное голодание, что негативно сказывается на организме в целом.

Исследование, в котором участвовали более 14 тысяч добровольцев, показало, что растительная диета оказывает защитный эффект от апноэ во сне. Этот положительный эффект может быть обусловлен способностью растительной пищи снижать воспаление в организме и уменьшать жировую массу тела, что является ключевым фактором риска развития остановок дыхания во сне.

Таким образом, результаты исследования подчеркивают важность растительной диеты в поддержании здоровья сна и профилактике серьезных нарушений дыхания во сне, сообщает Газета.Ру.