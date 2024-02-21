Австралийские ученые: растительная диета может снизить вероятность опасного храпа

Ученые из университета Флиндерса в Австралии провели исследование, опубликованное в ERJ Open Research, которое показало, что растительная диета может значительно снизить вероятность развития опасного храпа и обструктивного апноэ во сне. Обильное употребление растительных продуктов, таких как овощи, фрукты, бобовые, злаки и зерновые, связано с уменьшением вероятности апноэ во сне на 19%.
Храп с остановками дыхания во сне является распространенным заболеванием, при этом осложненный храп может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая удушье и кислородное голодание, что негативно сказывается на организме в целом.
Исследование, в котором участвовали более 14 тысяч добровольцев, показало, что растительная диета оказывает защитный эффект от апноэ во сне. Этот положительный эффект может быть обусловлен способностью растительной пищи снижать воспаление в организме и уменьшать жировую массу тела, что является ключевым фактором риска развития остановок дыхания во сне.
Таким образом, результаты исследования подчеркивают важность растительной диеты в поддержании здоровья сна и профилактике серьезных нарушений дыхания во сне, сообщает Газета.Ру.
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