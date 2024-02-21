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Ученые: циклы диеты, имитирующей голодание, могут значительно снизить биологический возраст человека
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:57

Ученые: циклы диеты, имитирующей голодание, могут значительно снизить биологический возраст человека

Диета, состоящая из пятидневных периодов с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким уровнем калорий, белков и углеводов, была протестирована на двух группах испытуемых в возрасте от 18 до 70 лет.

Участники, следовавшие этой диете в течение трех циклов (каждый цикл длился 3-4 месяца), показали снижение биологического возраста на 2,5 года, а также улучшение функций иммунной системы, чувствительности к инсулину и здоровья печени. Важно отметить, что этот метод диетического вмешательства не требует долгосрочных изменений в образе жизни.

Вальтер Лонго, ведущий автор исследования, подчеркнул, что циклическая диета, имитирующая голодание, представляет собой безопасный и эффективный способ обратить часть возрастных изменений у человека, сообщает Involta.

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