Ученые: циклы диеты, имитирующей голодание, могут значительно снизить биологический возраст человека

Диета, состоящая из пятидневных периодов с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким уровнем калорий, белков и углеводов, была протестирована на двух группах испытуемых в возрасте от 18 до 70 лет.

Участники, следовавшие этой диете в течение трех циклов (каждый цикл длился 3-4 месяца), показали снижение биологического возраста на 2,5 года, а также улучшение функций иммунной системы, чувствительности к инсулину и здоровья печени. Важно отметить, что этот метод диетического вмешательства не требует долгосрочных изменений в образе жизни.

Вальтер Лонго, ведущий автор исследования, подчеркнул, что циклическая диета, имитирующая голодание, представляет собой безопасный и эффективный способ обратить часть возрастных изменений у человека, сообщает Involta.