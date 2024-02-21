Ученые: циклы диеты, имитирующей голодание, могут значительно снизить биологический возраст человека

Диета, состоящая из пятидневных периодов с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким уровнем калорий, белков и углеводов, была протестирована на двух группах испытуемых в возрасте от 18 до 70 лет.
Участники, следовавшие этой диете в течение трех циклов (каждый цикл длился 3-4 месяца), показали снижение биологического возраста на 2,5 года, а также улучшение функций иммунной системы, чувствительности к инсулину и здоровья печени. Важно отметить, что этот метод диетического вмешательства не требует долгосрочных изменений в образе жизни.
Вальтер Лонго, ведущий автор исследования, подчеркнул, что циклическая диета, имитирующая голодание, представляет собой безопасный и эффективный способ обратить часть возрастных изменений у человека, сообщает Involta.
ГД расторгла рыболовное соглашение с Британией
Британия может остаться без национального блюда из-за выхода РФ из договора о рыболовстве
Стало известно, что Apple планирует выпустить новые модели AirPods в 2024 году
Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple планирует выпустить новые модели беспроводных наушников AirPods 4 и AirPods Max в 2024 году.
Ученые исследовали садовый многолетник
Специалисты провели исследование садового многолетника и обнаружили в нем значительное количество полезных соединений, таких как кумарины, флавоноиды и фенольные кислоты. Эти вещества имеют потенциал для использования в парфюмерии, фармацевтике и противовоспалительных средствах.
Недавно в России стартовали официальные продажи обновленного кроссовера Haval Jolion
Обновленная модель представлена в четырех комплектациях — Comfort, Elite, Premium, Tech Plus — с ценовым диапазоном от 2 до 2,8 млн рублей.