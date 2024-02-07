Ученые выделили диету, которая помогает сохранить остроту ума в пожилом возрасте

Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, выявило, что соблюдение средиземноморской диеты может помочь сохранить остроту ума в пожилом возрасте и сгладить проявления деменции. Ученые из университета Раша в Чикаго изучили 586 пожилых американцев и выяснили, что те, кто придерживался средиземноморской диеты и здорового образа жизни, демонстрировали более высокие показатели когнитивных способностей в пожилом возрасте.

Даже при наличии признаков болезни Альцгеймера в мозге, таких как бета-амилоидные и тау-бляшки, средиземноморская диета и здоровый образ жизни участников предотвращали развитие когнитивных нарушений, сообщает Газета.Ру.