Врач Александрова сообщает об опасных для здоровья диетах

Врач-эндокринолог Мария Александрова высказывает осторожность относительно кетодиеты, основанной на исключении углеводов, указывая на риск системного отравления от избыточного количества кетоновых тел. Возвращение к обычному питанию после такой диеты может привести к легкому возврату веса, а иногда и его превышению из-за запаса жиров из-за ограничения углеводов.
Александрова также предупреждает от монодиет, подчеркивая, что они могут вызвать нарушение метаболизма, снижение мышечной и костной массы, а также формирование расстройства пищевого поведения.
Детокс-диеты, обещающие "очистку" от токсинов, она отклоняет, отмечая, что их эффект временен, и после возврата к обычному образу жизни могут вернуться проблемы с весом, требующие долгого исправления, сообщает Общественная Служба Новостей.
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