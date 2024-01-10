Специалисты из Бразилии выявили значительные преимущества растительного питания для укрепления иммунитета

В ходе эксперимента, в котором участвовало около 700 человек, из них 300 придерживались вегетарианской диеты, было установлено, что отказ от мяса в рационе снижает риск заражения коронавирусом на 39%.
Отмечено также, что полное исключение продуктов животного происхождения из рациона может обеспечить дополнительную защиту от вируса SARS-CoV-2. Важным фактором является также снижение вероятности заражения другими простудными вирусами благодаря насыщению организма витаминами, содержащимися в овощах и фруктах.
Необходимо отметить, что, несмотря на эффективность диеты, важны также внешние меры предосторожности, такие как избегание многолюдных мест, регулярное мытье рук и, при необходимости, использование защитной медицинской маски. Все эти факторы в совокупности могут способствовать укреплению иммунитета и снижению риска заболевания различными инфекциями, сообщает МедиаПоток.
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