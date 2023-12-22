Ученые выявили, что мягкая низкоуглеводная диета является наиболее безопасной и эффективной для диабетиков

Эксперимент включал 50 человек с сахарным диабетом первого типа, средний возраст которых составил 48 лет. Участники использовали инсулиновые помпы и инъекционную терапию.
Участники были разделены на две группы: первая придерживалась рациона с 50% калорий из углеводов, вторая — мягкой низкоуглеводной диеты с уровнем углеводов в 30%. Оба рациона были сбалансированными и обеспечивали необходимое количество витаминов, минералов и клетчатки из овощей, фруктов, орехов и бобов.
Регулярное измерение уровня сахара в крови показало, что при соблюдении мягкой низкоуглеводной диеты участники могли дольше поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови, оставаясь в целевом диапазоне. Эти результаты подтверждают эффективность данного подхода к управлению диабетом, сообщает Вести Московского Региона.
Исследование британских диетологов обнаружило пользу лишних килограммов для здоровья людей старше 65 лет
По результатам исследования выяснилось, что дополнительные жировые запасы способствуют укреплению костей и повышению иммунитета у данной возрастной группы. С возрастом замедляется метаболизм, ослабевает костный материал, а также возрастные изменения, такие как климакс, могут влиять на организм.
Страной года по мнению журнала "The Economist" признана Греция
Этот титул был вручен стране за успешное преодоление экономического кризиса. Десять лет назад Греция оказалась в страшном долговом кризисе и стала объектом насмешек на Уолл-стрит. Экономика страны замедлила свой рост, а в политической сфере наблюдался рост экстремистских партий как правого, так и левого толка.
Кардиолог Кореневич объяснила, что даже при отказе от вредной пищи люди могут сталкиваться с ухудшением здоровья
Кардиолог Анна Кореневич объяснила, что даже при отказе от вредной пищи люди могут сталкиваться с ухудшением здоровья, вплоть до внезапной смерти. Причиной этого является высокий уровень стресса, который может привести к сердечно-сосудистой катастрофе.
Ученые: потеря даже одного часа ночного сна может спровоцировать ощущение несчастья
Исследование, опубликованное в Psychological Bulletin, проведенное учеными из университета Восточной Англии, выявило, что уменьшение продолжительности ночного сна может негативно сказываться на настроении человека, вызывая ощущение несчастья.