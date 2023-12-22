Ученые выявили, что мягкая низкоуглеводная диета является наиболее безопасной и эффективной для диабетиков

Эксперимент включал 50 человек с сахарным диабетом первого типа, средний возраст которых составил 48 лет. Участники использовали инсулиновые помпы и инъекционную терапию.

Участники были разделены на две группы: первая придерживалась рациона с 50% калорий из углеводов, вторая — мягкой низкоуглеводной диеты с уровнем углеводов в 30%. Оба рациона были сбалансированными и обеспечивали необходимое количество витаминов, минералов и клетчатки из овощей, фруктов, орехов и бобов.

Регулярное измерение уровня сахара в крови показало, что при соблюдении мягкой низкоуглеводной диеты участники могли дольше поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови, оставаясь в целевом диапазоне. Эти результаты подтверждают эффективность данного подхода к управлению диабетом, сообщает Вести Московского Региона.