Диетологи выделяют диету, которая может быть полезной для людей с непереносимостью глютена

Диетологи сообщают, что безглютеновая диета может быть полезной для людей с непереносимостью глютена, чувствительностью к нему или аллергией на пшеницу. Глютен, белковый компонент злаковых, может вызывать неприятные ощущения у тех, кто страдает целиакией. Даже небольшое количество глютена может вызвать воспаление тонкого кишечника.

Людям с чувствительностью к глютену и аллергией на пшеницу может быть полезна диета без злаковых, предотврающая симптомы, такие как диарея, вздутие живота, тошнота и усталость. Однако перед изменением рациона следует проконсультироваться с врачами, включая гастроэнтеролога для выявления целиакии и диетолога для получения информации о продуктах, содержащих глютен, сообщает Газета.Ру.

Для людей без целиакии безглютеновая диета не представляет вреда для здоровья, но отмечается, что такие люди часто набирают вес из-за повышенного интереса к безглютеновой выпечке, которая часто богата калориями.