В ходе раскопок в южной галерее Денисовой пещеры в Алтайском крае археологи обнаружили диадему, выполненную из трубчатой кости млекопитающего, сообщает "Российская газета".
Это украшение из необычного материала стало первым своего рода, найденным в данной пещере. Ранее в этом месте уже обнаруживались украшения из различных материалов, таких как раковины речных моллюсков, бивни мамонтов, страусиные яйца, поделочные камни, однако трубчатая кость млекопитающего представляет собой новое археологическое открытие.
Несмотря на обширную коллекцию из 70 украшений, найденных в Денисовой пещере, ее владельца определить не удалось. Украшение датируется примерно 40 тысячами лет назад.
Денисова пещера, ставшая всемирно известной после обнаружения останков человека денисовского в 1980-х годах, привлекает внимание своим разнообразием находок. Помимо останков денисовцев, здесь были найдены останки неандертальцев, а также древних представителей Homo sapiens.
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