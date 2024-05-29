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Мужчина из Китая первый в истории излечился от диабета
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:08

Мужчина из Китая первый в истории излечился от диабета

Китайские врачи успешно излечили 59-летнего мужчину от диабета 2-го типа с помощью стволовых клеток. Исследование опубликовано в журнале Cell Discovery.

Пациент, страдавший диабетом 25 лет, прошел трансплантацию стволовых клеток в 2021 году и с 2022 года не нуждается в лекарствах для контроля уровня сахара в крови. Учёные создали клетки поджелудочной железы из стволовых, способных превращаться в любые типы клеток, что позволило восстановить функцию поджелудочной железы без изменения образа жизни пациента.

Однако метод вряд ли подойдет для лечения диабета 1-го типа из-за аутоиммунного характера болезни. Исследование обещает значительный прогресс для миллионов людей, страдающих диабетом.

Фото: commons.wikimedia.org/Celeda (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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