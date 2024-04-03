Шведские ученые установили связь между диабетом I типа и наследственностью

Исследование ученых, опирающееся на данные более чем 2,8 миллионов человек, выявило, что генетические факторы играют важную роль в развитии данного заболевания.
Выводы исследования указывают на то, что наличие родственника первой степени родства с диабетом I типа значительно увеличивает риск развития болезни у взрослых, особенно если заболевание у родственника началось в раннем возрасте. Однако, общий вывод исследования показывает, что диабет I типа возникает у взрослых реже, чем у детей, из-за генетических причин, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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