Шведские ученые установили связь между диабетом I типа и наследственностью

Исследование ученых, опирающееся на данные более чем 2,8 миллионов человек, выявило, что генетические факторы играют важную роль в развитии данного заболевания.

Выводы исследования указывают на то, что наличие родственника первой степени родства с диабетом I типа значительно увеличивает риск развития болезни у взрослых, особенно если заболевание у родственника началось в раннем возрасте. Однако, общий вывод исследования показывает, что диабет I типа возникает у взрослых реже, чем у детей, из-за генетических причин, сообщает МедЗдрав.Инфо.