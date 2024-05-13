Казахстанский суд вынес решение о лишении свободы на срок в 24 года бывшему министру экономики страны, Куандыку Бишимбаеву, по обвинению в жестоком убийстве его жены Салтанат Нукеновой. Это было объявлено в ходе прямой трансляции заседания на канале Верховного суда в YouTube.

Судья Айжан Кульбаева огласила, что Бишимбаев признан виновным по статьям, касающимся мучения и убийства, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь и двадцать лет соответственно, с последующим объединением в общий срок в 24 года.

Дополнительно, двоюродный брат Бишимбаева, Бахтжан Байжанов, получил четырехлетний тюремный срок за сокрытие преступления. Вердикт был вынесен присяжными Специализированного межрайонного суда по уголовным делам в Астане, который рассматривал дело в течение полутора месяцев в открытом режиме, позволяя всем желающим следить за процессом онлайн.

События, приведшие к трагедии, развернулись в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане DAU в Астане. Согласно обвинению, конфликт между парой возник на почве ревности, и Бишимбаев несколько часов избивал свою супругу, фиксируя происходящее на видео. Сотрудники ресторана и другие свидетели не вмешивались в конфликт.

Байжанов, занимавший пост директора ресторана, попытался уничтожить видеозаписи с камер наблюдения, но следствие смогло их восстановить. В конце концов, он вызвал скорую помощь, но к тому времени девушка уже была мертва.

11 ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны арестовал Бишимбаева. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД строго контролировать расследование этого дела. После предварительного расследования Бишимбаев был обвинен по статьям об истязании и особо жестоком убийстве.

15 апреля Токаев подписал закон, направленный на усиление защиты прав женщин и детей. Айтбек Амангельды, брат Нукеновой, создал фонд в память о сестре, целью которого является помощь жертвам домашнего насилия.

Бишимбаев возглавлял Министерство национальной экономики в 2016 году, но был уволен через восемь месяцев из-за коррупционного скандала. Он был признан виновным в коррупции и приговорен к десяти годам лишения свободы. Однако в 2019 году он был условно-досрочно освобожден судом в Шымкенте.

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