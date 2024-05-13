Биохимики из Китая и Европы разработали наногель на основе молока, который эффективно снижает уровень алкоголя в организме. Гель состоит из молекул бета-лактоглобулина с добавлением наночастиц золота и ионов железа.

Эти компоненты способствуют окислению этилового спирта и его превращению в нетоксичные соединения.

Исследования на мышах показали, что гель снижает концентрацию алкоголя в крови на 55% за пять часов, предотвращает алкогольные отравления и защищает органы от повреждений. Этот наногель является перспективным средством для лечения алкогольных отравлений, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Ank Kumar (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)