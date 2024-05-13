В ходе обсуждений в Совете Федерации относительно его повторного назначения на должность министра иностранных дел Сергей Лавров выразил готовность Москвы принять вызов западных стран, если они стремятся урегулировать украинский конфликт военным путем.
Он подчеркнул, что если западные страны предпочитают военное решение, то Россия не отступит.
"Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя", — сказал дипломат.
Лавров также прокомментировал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии, на которую Россию не пригласили, отметив, что мероприятие напоминает попытку диктовать условия Москве.
Он сравнил конференцию с школьным собранием, где решение принимается без участия одного из учеников, после чего последнему объявляют вердикт, подчеркивая, что такой подход неприемлем в дипломатии, особенно в отношении России.
Фото: securityconference.org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
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