Крысиный гепатит Е — это относительно новая инфекция у людей, впервые выявленная в Испании. Возбудитель передается через продукты жизнедеятельности крыс, особенно когда их выделения контактируют с пищей. Хотя инфекция редко встречается среди людей, особенно по сравнению с человеческим гепатитом Е, случаи все же фиксируются, и в Испании, например, научились её эффективно диагностировать.

Симптомы крысиного гепатита у людей могут быть незаметны, особенно у молодых и здоровых, но у пожилых и людей с хроническими заболеваниями болезнь может протекать тяжело, с высокой температурой, желтухой и расстройством желудка. Лечение, как правило, симптоматическое, поскольку специальных противовирусных препаратов или вакцины от крысиного гепатита Е не существует, сообщает Вечерняя Москва.

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