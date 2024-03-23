Эндокринолог Мокрышева раскрыла статистику заболеваемости диабетом и ожирением среди россиян

По данным эндокринолога Натальи Мокрышевой, около 5 миллионов человек в России не осведомлены о своем сахарном диабете второго типа, в то время как число больных ожирением приблизительно составляет 50 миллионов. Она подчеркнула, что эти два заболевания тесно связаны и часто обусловлены неправильным образом жизни.

Дисбаланс между потребляемой и затрачиваемой энергией ведет к ожирению у 95% пациентов. Эндокринолог выразила обеспокоенность низким уровнем физической активности среди россиян, утверждая, что это препятствует здоровому образу жизни и способствует развитию этих заболеваний, сообщает РИА Новости.