Ученые из Chinese University of Hong Kong: всего 6% пациентов с сахарным диабетом достигли полной ремиссии благодаря похудению

Ремиссия, представляющая собой возвращение уровня глюкозы в крови к норме без медикаментозной терапии, оказалась сложной задачей.
Анализируя данные 37 326 человек с диабетом 2 типа в Гонконге, ученые выявили, что только 6% пациентов достигли ремиссии в течение восьми лет. Из них у 67% гипергликемия возвращалась в течение трех лет после ремиссии. Те, кто потерял больше веса в первый год после диагноза, имели больше шансов достичь ремиссии и меньший риск вернуться к высоким уровням глюкозы.
Исследование подчеркивает, что, хотя ремиссия диабета 2 типа возможна, ее частота и устойчивость остаются низкими при традиционных методах лечения. Ставка на контроль веса в начальной стадии заболевания может быть ключевой для достижения ремиссии, но необходимо учесть возможное влияние других заболеваний на точность использования HbA1c в качестве показателя ремиссии, сообщает Planet Today.
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