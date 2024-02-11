Ученые УрФУ разработали препарат для лечения осложнений сахарного диабета

Пилотная партия препарата выпущена для будущих клинических испытаний. Механизм действия препарата направлен на торможение развития поздних осложнений сахарного диабета, которые обусловлены гипергликемией.
Коллектив химиков УрФУ сотрудничал с коллегами из Волгоградского государственного медицинского университета для разработки препарата, воздействующего на конечные продукты гликирования коллагена и их рецепторы.
Успешная реализация этого препарата может снизить уровень осложнений сахарного диабета и замедлить его прогрессирование, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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