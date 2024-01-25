Немецкие ученые выявили продукт, отказ от которого может снизить риск развития диабета на 22%

Исследования, проведенные Институтом доказательной медицины Фрайбургского университетского медцентра и Германским диабетическим центром, показали, что переработанное мясо, такое как сосиски и колбаса, связано с увеличением риска диабета на 22%, а также с болезнями сосудов и сердца до 36%.

Для снижения вероятности заболевания ученые рекомендуют заменить подобные продукты на более здоровые альтернативы, такие как бобовые и орехи, которые не только богаты необходимым белком, но и не наносят вреда организму.