Исследования, проведенные Институтом доказательной медицины Фрайбургского университетского медцентра и Германским диабетическим центром, показали, что переработанное мясо, такое как сосиски и колбаса, связано с увеличением риска диабета на 22%, а также с болезнями сосудов и сердца до 36%.
Для снижения вероятности заболевания ученые рекомендуют заменить подобные продукты на более здоровые альтернативы, такие как бобовые и орехи, которые не только богаты необходимым белком, но и не наносят вреда организму.
В WhatsApp появилась функция общения с пользователями Telegram и других мессенджеров
Была представлена новая бета-версия приложения WhatsApp с функцией Third-party Chats, позволяющая пользователям общаться напрямую с пользователями других мессенджеров, начиная с Telegram и Discord.
Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе
Армения планирует в ближайшие дни передать Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе.
Эксперт рекомендует не сливать кипяток в раковину из-за потенциальных проблем с трубами из поливинилхлорида
Такие трубы из поливинилхлорида, хоть и являются популярными из-за своей прочности и доступности, не выдерживают длительного воздействия высоких температур, и максимальная допустимая для них температура составляет 65 градусов Цельсия.
Министр Мурашко обнародовал информацию о создании новых лекарств
Министр здравоохранения Российской Федерации, Михаил Мурашко, обнародовал информацию о создании новых лекарств, в том числе препаратов для борьбы с повышенным уровнем холестерина, в ходе своего посещения Сибирского государственного медицинского университета.