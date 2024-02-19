Врачи: неправильное питание и генетическая предрасположенность играют ключевую роль в развитии преддиабета

По данным Американской диабетической ассоциации, лишь в 70% случаев преддиабет прогрессирует до диабета II типа.

Преддиабет часто остается незамеченным из-за отсутствия явных симптомов, но его можно выявить по незначительному повышению уровня глюкозы в крови. В мире уже более полумиллиарда взрослых страдают первой стадией преддиабета, а треть — второй. Исследование NATION в России показало, что в 2013 году преддиабет был обнаружен у 19,3% участников, с прогнозом, что к 2045 году этот показатель увеличится на 10%.

Исследователи выделили три основных фактора риска для развития преддиабета: возраст, индекс массы тела и прием лекарств от давления. Также важно регулярно проверять уровень глюкозы в крови, так как раннее выявление преддиабета позволяет своевременно предпринять меры для предотвращения его прогрессирования, требующие профессионального вмешательства. Ученые активно используют искусственный интеллект для улучшения ранней диагностики преддиабета, сообщает В Татарстане.