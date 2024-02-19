Врачи: неправильное питание и генетическая предрасположенность играют ключевую роль в развитии преддиабета

По данным Американской диабетической ассоциации, лишь в 70% случаев преддиабет прогрессирует до диабета II типа.
Преддиабет часто остается незамеченным из-за отсутствия явных симптомов, но его можно выявить по незначительному повышению уровня глюкозы в крови. В мире уже более полумиллиарда взрослых страдают первой стадией преддиабета, а треть — второй. Исследование NATION в России показало, что в 2013 году преддиабет был обнаружен у 19,3% участников, с прогнозом, что к 2045 году этот показатель увеличится на 10%.
Исследователи выделили три основных фактора риска для развития преддиабета: возраст, индекс массы тела и прием лекарств от давления. Также важно регулярно проверять уровень глюкозы в крови, так как раннее выявление преддиабета позволяет своевременно предпринять меры для предотвращения его прогрессирования, требующие профессионального вмешательства. Ученые активно используют искусственный интеллект для улучшения ранней диагностики преддиабета, сообщает В Татарстане.
Иран отверг обвинения стран G7, что поставляет военные беспилотники России для боевых действий
Иран отверг обвинения стран G7, что поставляет военные беспилотники России для боевых действий.
Британские ученые разработали новый препарат для лечения рака
Ученые создали препарат под кодовым названием ADI-PEG20, который в сочетании с традиционной химиотерапией значительно повышает выживаемость пациентов с мезотелиомой, редким и агрессивным видом рака.
Александр Баранов не до конца подтвердил участие актера Кологривого в байопике о Жириновском
Александр Баранов, который выступит режиссёром фильма о Владимире Жириновском, не до конца подтвердил, что Никита Кологривый сыграет основателя ЛДПР.
Автоэксперт Житнухин поделился информацией о частоте поломок некоторых моделей Hyundai
Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, указал, что модели, такие как Hyundai Sonata с 2- и 2,5-литровыми двигателями, не считаются самыми надежными.