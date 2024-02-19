Дженнифер Доув из США преодолела диабет второго типа, потеряв более 72 килограммов веса

Столкнувшись с проблемой избыточного веса после рождения ребенка, американка начала стремительно набирать лишние килограммы из-за стресса и неправильного питания. Доув диагностировали диабет второго типа и рекомендовали срочно похудеть для снижения риска осложнений для здоровья.

Она решила взять свое здоровье в свои руки и присоединилась к программе по снижению веса, которая включала контроль калорий и физические упражнения. Система программы, не запрещающая продукты, при условии соблюдения калорий, позволила ей наслаждаться пищей без ощущения ограничений. Благодаря упорным усилиям и профессиональной помощи, она сбросила вес, улучшила свое физическое и психическое состояние.

К 2022 году Доув полностью избавилась от диабета и перестала принимать лекарства. Ее история стала примером того, что борьба с избыточным весом и диабетом возможна при самостоятельном контроле и усилиях, сообщает SM.News.