Крупнейший банк Казахстана — Halyk Bank, больше принимает карты МИР. Как банкоматы так и POS-терминалы российские карты больше не обслуживают.
"Последнее изменение было 27 февраля, карты МИР больше не обслуживаются", — сказал сотрудник кол-центра Halyk Bank.
Из-за санкций США в Киргиизии платежные карты МИР также больше не будут приниматься к оплате с 5-го апреля.
Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили по телефону тайваньский вопрос
Лидер Китая напомнил коллеге из США про "красные линии" в вопросах Тайваня.
Николай Патрушев провел встречу по вопросам терроризма с коллегой из Индии в Астане
На повестке было международное взаимодействие двух стран в вопросах безопасности.
Вагит Алекперов стал самым богатым россиянином
Состояние Вагита Алекперова увеличилось на 8,1 млрд. долл. за один год
Российская космическая станция РОС утверждена в эскизном проекте
Также орбитальная станция позволит эксплуатироваться в режиме посещения, а не постоянного присутствия космонавтов, как сейчас на МКС.