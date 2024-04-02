Крупнейший банк Казахстана — Halyk Bank, больше принимает карты МИР. Как банкоматы так и POS-терминалы российские карты больше не обслуживают.

"Последнее изменение было 27 февраля, карты МИР больше не обслуживаются", — сказал сотрудник кол-центра Halyk Bank.

Из-за санкций США в Киргиизии платежные карты МИР также больше не будут приниматься к оплате с 5-го апреля.