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Казахстанский Halyk Bank больше принимает карты МИР
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 21:35

Казахстанский Halyk Bank больше принимает карты МИР

Крупнейший банк Казахстана — Halyk Bank, больше принимает карты МИР. Как банкоматы так и POS-терминалы российские карты больше не обслуживают.

"Последнее изменение было 27 февраля, карты МИР больше не обслуживаются", — сказал сотрудник кол-центра Halyk Bank.

Из-за санкций США в Киргиизии платежные карты МИР также больше не будут приниматься к оплате с 5-го апреля.

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