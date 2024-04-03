Совет Федерации России обратился к ООН, парламентским международным организациям и парламентам стран в связи с попытками вмешательства в выборы президента России, которые должны состояться в марте 2024 года.

Совет Федерации осудил попытки вмешательства в выборы, которые начались еще до их назначения. Вмешательство осуществлялось по разным направлениям, включая резолюцию ПАСЕ, сомнения в Конституции и заявления о непризнании результатов выборов. Были зафиксированы попытки создать цифровую платформу для проведения фейковых выборов и нарушение запрета на агитацию. Также препятствовали приезду международных наблюдателей.