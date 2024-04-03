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Совет Федераций обратился к парламентам в связи с попытками вмешательства в выборы президента
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:39

Совет Федераций обратился к парламентам в связи с попытками вмешательства в выборы президента

Совет Федерации России обратился к ООН, парламентским международным организациям и парламентам стран в связи с попытками вмешательства в выборы президента России, которые должны состояться в марте 2024 года.

Совет Федерации осудил попытки вмешательства в выборы, которые начались еще до их назначения. Вмешательство осуществлялось по разным направлениям, включая резолюцию ПАСЕ, сомнения в Конституции и заявления о непризнании результатов выборов. Были зафиксированы попытки создать цифровую платформу для проведения фейковых выборов и нарушение запрета на агитацию. Также препятствовали приезду международных наблюдателей.

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