Наиболее вероятным кандидатом на пост генерального секретаря НАТО является Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов. На данный момент 28 членов альянса уже отдали свои голоса в его поддержку. Всего в НАТО 32 страны, и для одобрения нового генсека необходимо полное согласие всех членов.

Согласно информации из достоверных источников, сегодня подтвердилось, что 28 из 32 стран-членов НАТО поддерживают кандидатуру Рютте. Однако Венгрия, Румыния, Турция и Словакия, вероятно, не поддержали премьер-министра Нидерландов. В частности, Польша открыто выразила свою позицию, не поддерживая голландского кандидата.

Действующий глава военного блока Йенс Столтенберг завершит свою работу в октябре текущего года.