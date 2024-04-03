Наиболее вероятным кандидатом на пост генерального секретаря НАТО является Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов. На данный момент 28 членов альянса уже отдали свои голоса в его поддержку. Всего в НАТО 32 страны, и для одобрения нового генсека необходимо полное согласие всех членов.
Согласно информации из достоверных источников, сегодня подтвердилось, что 28 из 32 стран-членов НАТО поддерживают кандидатуру Рютте. Однако Венгрия, Румыния, Турция и Словакия, вероятно, не поддержали премьер-министра Нидерландов. В частности, Польша открыто выразила свою позицию, не поддерживая голландского кандидата.
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