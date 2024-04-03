Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 92,5254
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 99,4116
Новый глава НАТО определится в ближайшее время
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:45

Новый глава НАТО определится в ближайшее время

Наиболее вероятным кандидатом на пост генерального секретаря НАТО является Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов. На данный момент 28 членов альянса уже отдали свои голоса в его поддержку. Всего в НАТО 32 страны, и для одобрения нового генсека необходимо полное согласие всех членов.

Согласно информации из достоверных источников, сегодня подтвердилось, что 28 из 32 стран-членов НАТО поддерживают кандидатуру Рютте. Однако Венгрия, Румыния, Турция и Словакия, вероятно, не поддержали премьер-министра Нидерландов. В частности, Польша открыто выразила свою позицию, не поддерживая голландского кандидата.

Действующий глава военного блока Йенс Столтенберг завершит свою работу в октябре текущего года.

Мир

В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года

В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года

По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах.

Читать полностью
Apple не собирается покидать европейский рынок

Apple не собирается покидать европейский рынок

Представители корпорации Apple подтверждают свое намерение оставаться на европейском рынке, несмотря на возможные трудности, связанные с антимонопольными расследованиями.

Читать полностью

Общество

Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT

Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT

Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.

Читать полностью
Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей

Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей

Китайский рынок автомобилей отличается от российского, с фокусом на электромобилях. Эксперты отмечают высокий спрос на более дорогие модели, особенно электромобили.

Читать полностью

Новости