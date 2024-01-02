Исследователи создали детектор токсичных газов, который они называют самым чувствительным в мире

Исследователи из Корейского научно-исследовательского института стандартов и науки в Южной Корее создали выдающийся детектор токсичных газов, который они называют самым чувствительным в мире. Этот новый нанодатчик диоксида азота (NO2) обладает 60-кратной точностью по сравнению с существующими полупроводниковыми аналогами.

Опубликованная в научном журнале Small Structures статья подчеркивает, что устройство способно контролировать уровень NO2 в воздухе с высокой точностью и при низком энергопотреблении. Применение данного датчика находят в различных отраслях промышленности, включая обнаружение остаточных газов в производстве полупроводников и электролизе.

Диоксид азота, являющийся продуктом сжигания топлива и выбросами транспорта, известен своей токсичностью. Новый детектор обладает уникальной ветвистой трехмерной структурой, созданной из наноматериала MoS2, что делает его чрезвычайно чувствительным. Эксперименты показали, что устройство способно обнаруживать NO2 в атмосфере при концентрации всего 5 частей на миллиард, а его предельная точность составляет 1,58 частей на миллиард, что является рекордным показателем в мире.

Интересно отметить, что технология производства наноматериала MoS2 позволяет регулировать его электрохимические свойства, открывая перспективы для создания детекторов других газов и соединений, сообщает Газета.Ру.