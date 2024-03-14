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Ученые: женщины, страдающие депрессией, подвержены более высокому сердечно-сосудистому риску, чем мужчины
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:32

Ученые: женщины, страдающие депрессией, подвержены более высокому сердечно-сосудистому риску, чем мужчины

Депрессия связана с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда, стенокардию, инсульт и сердечную недостаточность. Исследование подчеркивает важность адаптации стратегий профилактики и лечения ССЗ с учетом половых факторов.

Оценка проводилась на 4 125 720 участниках и показала, что женщины с депрессией имеют более высокий коэффициент риска для различных сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с мужчинами. Предполагаемые механизмы включают различия в серьезности симптомов, более высокую восприимчивость к факторам риска и различия в биологических факторах.

Авторы исследования призывают к более комплексному подходу к профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с депрессией. Ограничения исследования включают неспособность установить прямую причинно-следственную связь и неучтенные факторы, такие как социально-экономический статус и воздействие пандемии COVID-19, сообщает Planet Today.

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