Врач Бережанский выделил симптомы сезонной депрессии

Врач-пульмонолог Павел Бережанский отмечает, что сезонная депрессия, ассоциированная со сменой времени года, чаще всего встречается у женщин и молодых людей. Он подчеркивает, что это не просто плохое настроение, а серьезное аффективное расстройство, связанное с биохимическими изменениями в организме.
Симптомы сезонной депрессии, согласно Бережанскому, включают повышенную усталость, уменьшение активности, изменения в аппетите, проблемы со сном и психологические симптомы, такие как чувство бесполезности и раздражительность.
Врач подчеркивает важность обращения к специалистам при наличии этих симптомов, особенно если они начинают мешать выполнению повседневных дел. Бережанский подчеркивает, что расстройство требует профессионального вмешательства и поддержки, сообщает МедикФорум.
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